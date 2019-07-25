РИАМО - 25 июл. Торжественная церемония открытия нового модернизированного завода испанской компании Coexpan по производству полимерной ленты состоялась в подмосковном Наро-Фоминске, предприятие находится на территории индустриального парка «Котово», передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Уважаемые участники мероприятия, почетные гости, члены команды, создавшие этот завод! Позвольте вас от имени губернатора Московской области, от имени правительства Московской области поздравить с этим большим событием. Это новое производственное предприятие, я надеюсь, позволит группе расширить свой бизнес не только в России, но и на ближайших рынках», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отдельно поблагодарил учредителей группы «Лантеро», которая владеет компанией Coexpan, а также представителей дипломатического корпуса и чрезвычайного и полномочного посла королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама за поддержку данного проекта.

«Хотел бы пожелать данному заводу расширяться, производить больше современной экологической продукцией. Со своей стороны, правительство Московской области будет продолжать политику партнерства со всеми предприятиями Московской области и поддерживать их во всех обстоятельствах, которые возникают при реализации проектов», — добавил Хромов.

На церемонии ввода в эксплуатацию модернизированного завода по производству полимерной ленты также присутствовали заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, директор ООО «Экструзионные технологии» Томаш Микос, чрезвычайный и полномочный посол королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама.

В справочном материале мероприятия уточняется, что в 2006 году испанская компания Coexpan приобрела ООО «Экструзионные технологии», которое производило пластиковые экструзионные изделия в арендованном помещении в Наро-Фоминском городском округе. А 100% акций компании Coexpan в 2007 году были выкуплены международной группой «Лантеро» со штаб-квартирой в городе Мадрид.

В 2017 году ООО «Экструзионные технологии» приобрело в промышленном парке «Котово» в Наро-Фоминске земельный участок площадью 4 гектара и построило на нем завод по производству ленты из полимерных материалов для использования в качестве пищевой упаковки (применяется для упаковки молочных продуктов, десертов, мороженого).

Первым этапом развития предприятия стало размещение первой технологической линии. Размер инвестиций в приобретение земельного участка, строительство здания и монтаж составил 850 миллионов рублей. На данный момент на заводе работают 57 человек, количество рабочих мест планируется увеличить до 120 человек.

Инофирма имеет планы по дальнейшему расширению производства.

Как поясняется на сайте индустриального парка, его территория состоит из четырех планировочных районов общей площадью 506 гектаров. При полной реализации данного проекта будет создано более 7,2 тысячи рабочих мест.