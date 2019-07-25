РИАМО - 25 июл. С начала года сотрудники Госадмтехнадзора Московской области провели в городском округе Долгопрудный более 730 проверок, вынесли порядка 500 предписаний и 252 предупреждения, особое внимание уделялось территории вдоль Старого Дмитровского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В рамках проведенной работы территориальным отделом проверено 24 объекта расположенных вдоль Дмитровского шоссе. Все нарушения устранены, а объекты приведены в надлежащее состояние», - говорится в сообщении.

При этом, штраф пришлось заплатить лишь одному объекту у трассы — остальные нарушения устранили в установленный срок. Кроме того, благодаря работе Госадмтехнадзора вдоль Старого Дмитровского шоссе спилили более 100 аварийных деревьев, представлявших угрозу жизни и здоровью людей.

Контроль за состоянием вылетных магистралей стал одним из основных направлений в деятельности Госадмтехнадзора в этом году. Но этим работа ведомства не ограничилась. Так, по предписаниям инспекторов территориального отдела в надлежащее состояние приведены более 60 детских игровых площадок в Долгопрудном.

Помимо этого, ведомство занималось и разъяснительной работой — с начала года было роздано свыше 1,7 тысячи листовок, в которых разъяснены требования законодательства Московской области по соблюдению чистоты и порядка.

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