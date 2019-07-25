РИАМО - 25 июл. Московское областное УФАС России признало законной жалобу ООО «СК «СТРОЙСЕРВИС» на нарушения при проведении электронного аукциона на ремонт асфальтового покрытия дворов в Бронницах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Компания пожаловалась на действия администрации городского округа Бронницы и управления единого заказчика города Бронницы.

«Организаторы торгов неправомерно отклонили заявку компании от участия в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и управления единого заказчика. Жалобу признали обоснованной. Московское областное УФАС России выдало обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.