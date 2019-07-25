РИАМО - 25 июл. Более 50 предпринимателей обратились в центр оказания услуг «Мой бизнес» в Можайском городском округе за месяц его работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

24 июля в центре оказания услуг «Мой бизнес» глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов провел встречу с представителями бизнеса. Предприниматели рассказали о своих идеях, планах, а также смогли получить необходимую консультацию.

«Центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» функционирует в Можайском городском округе около месяца, за это время за помощью сюда обратились уже более 50 человек. Здесь начинающий предприниматель может получить помощь в любом инвестиционном проекте, консультацию по оформлению документации, по вопросам открытия счетов, по работе с банками, получению кредитов, федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки», — говорится в сообщении.

Глава городского округа сообщил, что встречи с предпринимателями планируется проводить регулярно.

«Раз месяц лично буду общаться с предпринимателями в таком формате. Наша цель – сблизить бизнес и органы власти, чтобы между ними был непосредственный контакт», — сказал Абаренов.

Центры «Мой бизнес» создаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Можайске офис работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Московская дом 15 (здание МФЦ). Представители бизнеса могут записаться на встречу с главой по телефону: 8(49638)23-874.