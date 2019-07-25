РИАМО – 25 июл. Более 55 заявок поступило от пенсионеров Подмосковья на всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

С 17 апреля по 14 октября проходит пятый Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2019». К участию приглашаются люди пенсионного возраста и граждане в возрасте от 50 лет, как самостоятельно обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет, так и закончившие специализированные курсы.

«Пенсионеры из Московской области принимают ежегодное активное участие в конкурсе. В прошлом году Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов, принявших участие, в этом году мы планируем не снижать планку», – заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она напомнила, что конкурс проводится по четырем номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива».

Для участия необходимо подать заявку на сайте, приложив свою работу – эссе и фотографии. Конкурсные работы принимаются до 14 октября.

Мероприятие проводится с целью содействия повышению цифровой грамотности представителей старшего поколения, популяризации российского сегмента сети Интернет, продвижения портала государственных электронных услуг РФ, а также выявления наиболее активных регионов в вопросах обучения компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

Его организаторами выступают ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего возраста.