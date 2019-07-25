РИАМО - 25 июл. В Москве и Московской области чаще всего обнаруживают пятитысячные фальшивки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«В банковском секторе Московского региона во втором квартале 2019 года выявлено 4294 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Подавляющее большинство фальшивок – банкноты номиналом 5000 рублей – 3130 штук», – отмечается в сообщении.

Также в апреле-июне выявлялись поддельные банкноты других крупных номиналов: двухтысячные банкноты – 342 штуки, тысячерублевые – 731 штука.

Как отмечается в материале, банкноты прочих номиналов среди подделок встречаются гораздо реже. К примеру, выявлено 17 подделок номиналом 500 рублей и 59 фальшивых банкнот номиналом 100 рублей. Обнаруживали также фальшивые 200 рублей и даже 50 рублей: по одной банкноте.

В апреле-июне в банковском секторе Московского региона обнаружен 401 поддельный денежный знак иностранных государств.

«Чаще всего банковским экспертам встречались фальшивые доллары США – 236 штук, поддельные евро обнаруживали реже (161 штука). Кроме того, были выявлены три банкноты поддельных китайских юаней и одна банкнота поддельных фунтов стерлингов Соединенного королевства», – дополняется в материале.

Регионами Центрального федерального округа, помимо Московского, в которых в апреле – июне 2019 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Воронежская (138 штук), Тверская (138 штук) и Тульская (95 штук) области.