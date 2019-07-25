РИАМО – 25 июл. С 2019 года в Москве стартовала модернизация городской системы занятости населения, за четыре месяца центры «Моя работа» и «Моя карьера», которые открылись в этом году, помогли трудоустроить более 22,5 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москва – один из регионов с самым низким уровнем безработицы (0,4%) и напряженности на рынке труда (0,3%). Такие данные опубликовала Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

«С 2019 года в столице началась модернизация городской системы занятости населения. Главная задача – отказ от устаревших подходов к трудоустройству в пользу индивидуальной помощи каждому соискателю. Для этого в столице внедрили новую инфраструктурную модель, которая включает три основных элемента: службу занятости, флагманские центры занятости «Моя работа» и специализированный центр занятости «Моя карьера», – говорится в сообщении.

Так, в 47 территориальных службах занятости, которые переехали в центры госуслуг «Мои документы» предоставляют базовые услуги по трудоустройству: сотрудники помогают составить резюме, подбирают вакансии из базы данных, присваивают статус безработного и оформляют выплату пособий.

В настоящий момент около 63 тысяч человек обратились к специалистам службы занятости в офисах «Мои документы». Кроме того, в апреле этого года был открыт первый флагманский центр «Моя работа».

«В нем внедрены новые форматы работы службы занятости. Например, проведение комплексной оценки сотрудников, стажировок и практик, предоставление возможности слабозащищенным категориям граждан познакомиться с новой компанией и увидеть работу изнутри. Сейчас в базе данных «Моей работы» около 100 тысяч вакансий», – уточняется в материале.

До конца года будет открыто еще три таких центра с расширенным комплексом услуг для соискателей.

Рынок труда в Москве предлагает большое количество вакансий. Их основная часть – в организациях, относящихся к сферам строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности.

В 2018 году благодаря службе занятости работу нашли 51089 человек. Большая часть из них – москвичи в возрасте от 18 до 24 лет и от 30 до 44 лет.