РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июл. В подмосковных Люберцах ведутся работы по восстановлению обмелевшего Ухтомского пруда, их завершат в сентябре, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Пруд окончательно обмелел в 2018 году, мы его не раз пытались подпитывать, но безрезультатно. Предположительная причина высыхания – это глиняный экран, который следует восстановить. В июне 2019 года подрядная организация приступила к восстановительным работам водоема по утвержденному техническому заданию. Работы по восстановлению завершат в сентябре», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в соответствии с разработанным техзаданием, первым этапом работ стала очистка водоема, и только потом началось восстановление.

В настоящий момент подрядчики очистили дно водоема от мусора, металлолома и ила, углубили его на 70 сантиметров. Также они выполнили ремонт глиняного замка, с помощью песка сформировали дно и откосы водоема, обустроили скважину диаметром один метр и глубиной семь метров. Кроме того, установили бетонную опору для монтажа линии электропередач.

Ружицкий подчеркнул, что на реконструкцию данного объекта выделили более трех миллионов рублей.

«Работы по восстановлению Ухтомского пруда еще продолжаются. Надеюсь, что после проведенных работ водоем вновь станет излюбленным местом отдыха люберчан», – заключил глава городского округа.