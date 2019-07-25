РИАМО – 25 июл. Пожар произошел в квартире в Наро-Фоминском городском округе, на месте происшествия работают две единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 11:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Наро-Фоминский городской округ, совхоз Архангельский, улица Комарова, дом 8, квартира 50.

«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», – отмечается в сообщении.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 28 пожаров.