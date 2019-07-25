РИАМО - 25 июл. В районе Кузьминки на юго-востоке столицы построят дом на 182 квартиры в рамках реновации, он расположится на улице Юных Ленинцев, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Жилой дом по программе реновации строится в районе Кузьминки по адресу: улица Юных Ленинцев, владение 73. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций первого этажа здания. Завершить строительство мы планируем в 2021 году», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В доме будет две секции переменной этажности. Отделку фасадов выполнят из фасадного кирпича в бежевых и коричневых тонах.

В доме из 182 квартир будет 42 однокомнатные, 114 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Общая площадь — около 10,3 тысячи квадратных метров.

Первые этажи отдадут под нежилые помещения общей площадью 256,5 квадратных метров. Там расположится вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В каждой секции будут по два пассажирских лифта – грузоподъемностью 450 килограммов и 1 тысяча килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

На территории возле дома и в зонах лифтовых кабин установят камеры. Также дом будет иметь подземную автостоянку и парковку на придомовой территории.

Во дворе построят детскую и спортивную площадку, а также зону отдыха для взрослых. На территории появятся газоны, деревья, кустарники, малые архитектурные формы.

«Всего в районе Кузьминки в программу реновации включено 287 домов общей площадью 1,071 миллиона квадратных метров. Для начала реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень из 15 «стартовых» площадок, работа по подбору новых продолжается», — добавил Бочкарев.