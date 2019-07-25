РИАМО - 25 июл. Эксперты одобрили проект детского сада на 200 мест в Одинцове, в нем для детей сделают музыкальный зал и помещения для кружков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание расположится на улице Чистяковой и станет одним из двух детских садов, которые планируют возвести в составе жилого квартала «Сколковский». Его проект согласовали участники Рабочей группы при Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.

«Садик современный, комфортабельный, общей площадью порядка 3,5 тысяч квадратных метров, с музыкальным залом, удобными кружковыми помещениями, кабинетами логопеда и психолога. На территории обустроят игровые площадки с безопасным покрытием, сделают спортивную зону и газоны», – рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Параллельно с благоустройством прилегающей к детсаду территории оборудуют и пешеходный маршрут до остановок общественного транспорта по улице Кутузовская.

Само здание трехэтажное, компактное, площадь застройки составляет 0,13 гектара. Прямоугольная композиция усложнена «пилонами» выступающих боковых объемов, которые обрамляют заглубленный вход под козырьком.

«Архитектурная выразительность достигается за счет колористического решения – главным инструментом художественного решения стали сочетания цветных пятен. Так, оперируя всего двумя форматами керамогранитной плитки, архитекторы смогли добиться оригинального облика», — отметила в свою очередь главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Выступающие боковые объемы будут выделяться за счет темного кирпичного оттенка. Для облицовки входов и объемов лестничной клетки применяется плитка в комбинации из четырех оттенков, создающих шахматный рисунок и необходимые акценты.

Цветовое решение поддержано межоконными вставками из цветного стемалита: вертикальные перебивки разной толщины дают ритмический рисунок, что позволяет при обычном прямоугольном решении объемов добиться визуального разнообразия и подчеркнуть «детский» характер учреждения. В проекте применяются витражи с тройными стеклопакетами, а также прозрачные козырьки.

Проектировщиком выступило ООО «БИМ проект».