РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. С начала текущего года в подмосковном Подольске к административной ответственности привлекли более 110 автовладельцев за нарушения правил парковки, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В регионе работает приложение «Народный инспектор», которое было разработано по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для решения проблем с парковкой транспортных средств с нарушением требований норм чистоты, порядка и благоустройства.

«Так, с помощью мобильного приложения с начала 2019 года на территории Подольска к административной ответственности за нарушения, связанные с размещением транспортных средств в неустановленных местах, привлечено 112 физических и 1 юридическое лицо», – говорится в сообщении.

Инспекторы территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области совместно с общественниками в горокруге проводят акции «Не паркуйся на газоне!». Так, в ходе одного из мероприятий инспекторы посетили «горячие точки» на территории округа, такие как улицы Ленинградская, 43-й Армии, Чайковского, Пионерская и другие, и провели с водителями транспортных средств разъяснительные беседы.

«Тем, кого не удалось застать на месте правонарушения, инспекторы оставляли листовки с предупреждением о нарушении. Цель подобных рейдов не наказать, а предупредить автовладельцев об административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством», – пояснил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

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