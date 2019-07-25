РИАМО - 25 июл. Врачи Ивантеевской центральной городской больницы спасли жизнь женщине с гнойным менингитом, проведя ей интенсивную антибиотикотерапию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациентка обратилась с жалобами на сильные боли в области поясницы и повышение температуры до 38,4 градуса. Ее госпитализировали в неврологическое отделение с подозрением на тяжелую неврологическую паталогию.

«Полученный ликвор — спинномозговая жидкость, направили на лабораторное исследование. По результатам обследования специалисты поставили диагноз: гнойный менингит», — рассказал главный врач Сергей Багин.

После выявления диагноза женщину оперативно направили в инфекционное отделение, где проводилась интенсивная антибиотикотерапия.



Гнойный менингит — воспалительный процесс, возникающий в мягкой оболочке головного мозга, в 14% случаев приводящий к летальному исходу. Однако при своевременно начатом и корректно проведенном лечении гнойный менингит имеет в основном благоприятный прогноз.

Слаженная работа медицинского коллектива помогла спасти женщину от смерти. Медики ее уже выписали и дали рекомендации по амбулаторному лечению.