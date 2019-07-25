РИАМО - 25 июл. Две новые школы откроют к 1 сентября в поселке Сосенское Новомосковского административного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«Школы построены на внебюджетные средства. После прохождения необходимых приемо-сдаточных процедур они будут переданы в систему городского образования», - сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Обе школы рассчитаны на 1,1 тысячи учеников. Одна находится в жилом комплексе «Бунинские Луга», а другая — в ЖК «Новая Звезда».

Развитие социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административные округах (новой Москве) проводится по поручению мэра столицы Сергея Собянина и является одним из приоритетов строительного комплекса столицы.

Так, за семь лет в новой Москве введено 67 социальных объектов. В частности, в ТиНАО построили 16 новых школ, благодаря чему количество учебных мест удалось увеличить почти на 70%.