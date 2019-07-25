РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июл. Учащиеся школ подмосковных Люберец в рамках археологической школы приняли участие в раскопках на территории Республики Крым, сообщил «РИАМО в Люберцах» педагог гимназии №1 Евгений Назаров.

Экспедиция прошла с 26 июня по 24 июля. В ней участвовали семь учеников гимназий №№1, 18, 56 и школ №№55 и 59.

«Дети прошли летнюю археологическую школу в Крыму в составе Артезианской археологической экспедиции МПГУ под руководством профессора, заведующего кафедрой истории античности и средних веков МПГУ Николая Винокурова. Школьники участвовали в раскопках», – сказал Назаров.

Он добавил, что детям также читали лекции по истории, археологии, антропологии, культурологии. Они посетили церковь Иоанна Предтечи, Лапидарий, Царский курган, Археологический музей, гору Митридат, Аджимушкайские каменоломни.

Экспедицию и летнюю школу организовали при поддержке Фонда президентских грантов.