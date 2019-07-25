РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июл. В поселке Малаховка подмосковных Люберец сгорел частный жилой дом, никто не пострадал, говорится на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях 24 июля в 20:44.

«Поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Некрасова. В 01:20 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении участвовали четыре единицы техники, 16 человек.