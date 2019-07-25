РИАМО – 25 июл. Жителей Орехово-Зуева 27 июля пригласили принять участие в акции по сбору вторсырья «Раздельный день. Ноль отходов», мероприятие пройдет на парковке у ТЦ «Аквилон», сообщается на странице группы «Ноль отходов Орехово-Зуево» в соцсети «ВКонтакте».

«Акция «Раздельный день. Ноль отходов» снова в деле. Встречаемся 27 июля с 11:00 до 13:00. Вы можете сдать пластиковые бутылки, пленку, ПЭТ, полипропилен, макулатуру», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, акция состоится на парковке у бывшего торгового центра «Аквилон» по адресу: город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №85.