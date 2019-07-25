РИАМО – 25 июл. Первые модели Apple со сгибающимися дисплеями предположительно выйдут в 2020 году, поставщиком OLED-панелей станет компания LG, сообщает Федеральное агентство новостей.

LG раньше всех выпустит модели, в которых будет присутствовать эта инновация – уже в этом квартале. Потом смартфоны с такими дисплеями запустят Samsung и Huawei. По данным корейских СМИ, среди продукции Apple подобное появится только в 2020 году.

«IPhone с гибким экраном могут презентовать на пресс-конференции в сентябре 2020 года, но не исключено, что фактический выпуск будет отложен до декабря, а может быть даже и до начала 2021 года», — говорится в сообщении.

Корейские компании LG и Samsung вложили колоссальный труд и финансовые затраты на разработку гибких и складных дисплеев и батарей, благодаря чему эти функции перешли из стадии концепции, как было три года назад, на стадию практики.

Подобный успех продемонстрировали и японские специалисты: осенью 2016 года Panasonic презентовала первую гибкую литий-ионную батарею.