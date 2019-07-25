РИАМО - 25 июл. Информация о пожаре площадью 360 квадратный метров в Тропаревском лесопарке не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

«Информация в некоторых СМИ не соответствует действительности. В лесном массиве в Тропареве возгорания нет, там проводятся учения. Нам не поступало никаких заявок, события не было», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что на площади около 400 квадратных метров на западе Москвы загорелся лес.