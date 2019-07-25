РИАМО - 25 июл. Сбор урожая овощей в теплицах сельскохозяйственных организаций Подмосковья опережает прошлогодние показатели на 20%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано 45,7 тысячи тонн овощей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом, когда было собрано чуть больше 36 тысяч тонн», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В Московской области в теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры. Уже собрано 24,8 тысячи тонн огурцов, 20,5 тысяч тонн томатов и порядка 400 тонн прочей овощной продукции.

По производству овощей в теплицах лидируют предприятия из городских округов Кашира, Луховицы и города Дзержинский.

По словам министра, продукция реализуется в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках столицы и региона.

Ранее Разин заявлял, что в этом году в Подмосковье планируется собрать около 80 тысяч тонн овощей защищенного грунта. Это почти на 20 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом, когда предприятия Московской области поставили региональный рекорд, вырастив более 60 тысяч тонн тепличных овощей.