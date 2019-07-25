РИАМО – 25 июл. Врачи передвижной мобильной поликлиники Солнечногорской центральной районной больницы Минздрава Подмосковья проверили здоровье жителям деревни Ермолино городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Свое здоровье жители деревни проверили 24 июля.

«Все желающие смогли проверить внутриглазное давление, сделать УЗИ, измерить артериальное давление, определить степень насыщения крови кислородом, сдать анализ крови на холестерин и гемоглобин, а также пройти обследование у врача-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики и врача общей практики», – говорится в сообщении.

По словам заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения Ирины Васенковой, мобильная поликлиника оснащена всем необходимым.

«Передвижной мобильный комплекс оснащен различным медицинским оборудованием – ЭКГ-аппаратом, портативным УЗИ-аппаратом, офтальмоскопом, отоскопом, индикатором внутриглазного давления, а также оборудованием для проведения лабораторных исследований и позволяет повысить доступность оказания медицинской помощи жителям сельских территорий», – сказала Васенкова.

Ознакомиться с графиком выездов можно на сайте Солнечногорской ЦРБ в структуре центральной районной поликлиники. Следующий выезд запланирован на 30 июля в деревню Бережки.