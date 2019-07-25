РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В Подольске объявили аукционы на выполнение работ по строительству двух общеобразовательных школ в городском округе, завершить работы должны в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок 24 июля были опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на выполнение строительно-монтажных работ по двум объектам: «Общеобразовательные школы на 1100 мест», расположенным на Флотском и Армейском проездах Подольска», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Внутреннее пространство школ разделено на основные планировочные модули: учебные помещения, естественно-научные кабинеты, спортивные залы (для старшей и младшей школы), арт-модуль с актовыми залами, библиотека-медиатека, рекреационный центр для отдыха школьников. Для группы продленного дня будут спальные и игровые комнаты.

Здания оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения. На прилегающих территориях разместятся спортивные, игровые, хозяйственная, и учебно-опытная зоны, а также места для отдыха.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование – средства бюджета. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию школ – в 2021 году.