РИАМО – 25 июл. Сотрудники полиции в Одинцовском городском округе задержали подозреваемого в краже, сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть Немчиновского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от жителя Москвы, который сообщил о краже из зала в одном из торговых центров на Хорошевском проезде в селе Немчиновка.

«Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 20-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Одинцовским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.