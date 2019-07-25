РИАМО – 25 июл. Женщина в ссоре ранила ножом своего сожителя в Серпухове, мужчине оказали помощь медики, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее бригадой скорой помощи из квартиры на улице Центральной в Серпухове доставили в больницу гражданина 1970 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД сожительница пострадавшего 1971 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».