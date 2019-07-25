РИАМО – 25 июл. Подмосковные студенты вошли в состав сборной России на WorldSkills 2019, турнир проведут в Казани в августе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Двое студентов из Подмосковья вошли в сборную России на чемпионате мира WorldSkills 2019, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Всего нашу страну представят 63 человека», – отметила Забралова.

По ее словам, за победу от Московской области будут сражаться: Михаил Гусынин – студент техникума имени С. П. Королева и Елена Поелуева – студентка колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета.

«Михаил покажет свое мастерство в компетенции «Сантехника и отопление», а Елена – в компетенции «Реверсивный инжиниринг». Быть в команде сборной России – очень почетно. Поздравляю ребят и желаю им успехов и победы», – резюмировала Забралова.

В этом году Подмосковье вошло в тройку лидеров на национальном чемпионате WorldSkills Russia.