РИАМО - 25 июл. Суд привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения вблизи деревни Кулаково городского округа Чехов Подмосковья за неисполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В апреле надзорное ведомство провело повторную проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 15 гектаров на исполнение требований ранее выданного предписания об устранении нарушений. Оказалось, что на участке необходимые работы не проводились и нарушения никто не устранил.

«Собственником не проведен комплекс агротехнических, агрохимических, фитосанитарных, иных мероприятий по введению вышеуказанного земельного участка в сельскохозяйственное производство — на площади участка 0,14 гектара снят и перемещен плодородный слой почвы», — говорится в сообщении.

В итоге на собственника участка завели дело об административном правонарушении по статье 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор».

Суд признал вину владельца земли и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.