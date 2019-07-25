РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 25 июл. Школу на 275 учеников планируют достроить в микрорайоне Северный Домодедова в августе текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники надзорного ведомства проверили ход строительства общеобразовательной школы, нарушений на объекте они не выявили. Застройщиком школы является МКУ городского округа Домодедово «Управление капитального строительства», генподрядчиком на объекте выступает ЗАО «Московский областной строительный трест №11». Строительство объекта планируется завершить в августе 2019 года.

«Площадь новой школы составляет более 7,5 тысячи квадратных метров, она сможет принять 275 учеников. В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству территории, монтажу вентилируемых фасадов, внутренней отделке и устройству внутренних и наружных инженерных систем», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он отметил, что в новой школе разместятся учебные классы, актовый и спортивные залы, творческие мастерские, библиотека, столовая, административные и вспомогательные помещения. По словам Гарибяна, учтено традиционное разделение младшей и старшей школы.

«На прилегающей территории появится спортивное ядро с футбольным полем, площадки для отдыха и игр учащихся. Проектом также предусмотрены работы по благоустройству и озеленению. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения», – пояснил руководитель ведомства.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.