РИАМО – 25 июл. Власти Москвы утвердили проект планировки территории в районе Очаково-Матвеевское на западе города, здесь планируют возвести жилой квартал с многоквартирными домами, школой и детским садом, следует из данных документа на сайте мэра столицы.

«Проектом планировки территории предусматривается строительство следующих объектов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 265,85 тысячи квадратных метров: многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с дошкольной образовательной организацией на 100 мест; общеобразовательной школы емкостью на 750 мест; дошкольной образовательной организации емкостью на 225 мест», – говорится в документе.

Кроме того, проведут реконструкцию здания автотехцентра с размещением предприятия быстрого питания и благоустройство территории, в рамках которого организуют работу спортплощадок и паркинга на 400 машино-мест. По проекту также проведут озеленение территории общего пользования.

Для развития транспортной инфраструктуры территории предусматриваются строительство проектируемого проезда №1523, размещение светофорных объектов и оборудование остановок общественного транспорта на Озерной улице.

Строительство будет вестись на территории площадью 29,07 гектара. Участок с севера ограничен улицей Озерная; с юга – границей объекта природного комплекса, находящегося в долине реки Очаковки от проектируемого проезда №1523 до улицы Лобачевского; с востока – улицей Лобачевского; с запада – проектируемым проездом №1523.

Сейчас на территории расположены гаражные кооперативы, автозаправочная станция и автосервис.