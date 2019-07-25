РИАМО - 25 июл. В аэропорту «Шереметеьво» приземлившейся самолет авиакомпании Nordwind Airlnes получил незначительные повреждения фюзеляжа при обслуживании, судно отстранили от полетов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы воздушной гавани.

«25 июля в 09:55 при обслуживании воздушного судна авиакомпании Nordwind Airlnes рейса N4 162, приземлившегося в Москве (маршрут Краснодар - Москва), произошло незначительное повреждение обшивки фюзеляжа в процессе подгона самоходного трапа», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данное обстоятельство не повлияло на оперативность и качество обслуживания прилетевших пассажиров.

«В настоящее время пассажиры разъезжаются по местам назначения. Авиакомпания отстранила воздушное судно от полетов для оценки технического состояния», — отметил собеседник.

Причины инцидента выясняются.

Авиакомпания выделила резервное воздушное судно для последующего рейса.