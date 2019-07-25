РИАМО - 25 июл. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже оставленного на скамейке кларнета на Павелецком вокзале в Москве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО.

В дежурную часть линейного управления МВД России на станции «Москва – Павелецкая» с заявлением обратилась девушка-студентка и сообщила, что оставила кейс с кларнетом стоимостью 50 тысяч рублей на платформе вокзала на скамейке.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили и доставили в дежурную часть подозреваемых, а похищенный инструмент обнаружили в одном из ломбардов», – сказал собеседник агентства.

Злоумышленниками оказались двое жителей Подмосковья 1998 и 1999 годов рождения. Молодые люди на платформе Павелецкого вокзала нашли оставленный на скамейке черный кейс. Они сдали кларнет в ближайший ломбард и разделили вырученные деньги.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).