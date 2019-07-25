РИАМО – 25 июл. Московский кредитный банк (МКБ) заключил первый договор номинального счета с юрлицом, а также выпустил первую усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Номинальный счет открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу. Это удобная форма спецсчета для безопасного обслуживания сделок между третьими лицами», – говорится в сообщении.

УКЭП – это электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищенности: ключом проверки и подтвержденными средствами электронной подписи.

Формат предусматривает включение в электронную подпись информации о времени создания подписи (TSP) и о статусе сертификата электронной подписи (OCSP) в момент подписания. Подлинность подписи может быть подтверждена по прошествии длительного периода времени, в том числе после окончания срока действия самого сертификата.

Таким образом, весь этот комплекс услуг позволит компаниям минимизировать риски при сотрудничестве с контрагентами, а также избежать риска потери аванса, неоплаты со стороны продавца или покупателя.

«В связи с изменениями в законодательстве стали активно применяться различные формы специальных счетов для бизнеса (номинальный счет, эскроу-счет). Естественно со стороны держателей таких счетов растет и запрос на сокращение рисков при ведении расчетов с контрагентами. Меры, которые предлагает МКБ, позволяют свести риски к минимуму», – заявил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.