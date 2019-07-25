РИАМО – 25 июл. Компанию «Яндекс.Еда» обвиняют в незаконном привлечении к работе иностранцев, сервису грозит штраф до миллиона рублей или временное приостановление деятельности, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Отдел по вопросам миграции управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы признал ООО «Яндекс.Еда» (контролируется «Яндекс.Такси», в котором 61% владеет «Яндекс» и 38% – Uber) виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей», – говорится в материале.

Данная статья предусматривает штраф в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Арбитражный суд отказался принимать ответный иск от «Яндекс.Еды», дело рассмотрят в суде общей юрисдикции.

В самой компании настаивают, что «Яндекс.Еда» является информационным сервисом, у которого нет рабочих отношений с курьерами. Они работают с партнерами сервиса, которые оказывают услуги по доставке еды пользователям.

«Яндекс.Еда» – сервис по доставке еды из ресторанов. На данный момент работает более чем в 20 городах России. В апреле 2019 года курьеры «Яндекс.Еды» массово заговорили о тяжелых условиях труда и некорректных нормативах работы после того, как один из сотрудников погиб на смене.