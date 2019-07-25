РИАМО – 25 июл. Полицейские в Пушкинском городском округе задержали подозреваемого в совершении кражи продуктов у местной жительницы, сумма ущерба составила 5 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть Ивантеевского отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» обратилась с заявлением 28-летняя местная жительница о краже продуктов.

«Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан местный житель 30 лет. Полицейскими установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, совершенному на территории Пушкинского городского округа», – говорится в сообщении.

Общая сумма составила более 11 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.