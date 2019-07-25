РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В подмосковном Подольске по просьбе жителя отремонтировали покрытие на детской площадке на улице Кирова, сообщается на интернет-портале «Добродел».
Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние покрытия на детской площадке по улице Кирова. Он отметил, что у дома №11 необходимо отремонтировать покрытие на детской площадке, так как в нем образовалась дыра.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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