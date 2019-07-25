РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В подмосковном Подольске по просьбе жителя отремонтировали покрытие на детской площадке на улице Кирова, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние покрытия на детской площадке по улице Кирова. Он отметил, что у дома №11 необходимо отремонтировать покрытие на детской площадке, так как в нем образовалась дыра.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта покрытия площадки на улице Кирова сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ремонту покрытия на детской игровой площадке проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.

Как отправить жалобу через «Добродел». Инструкция>>