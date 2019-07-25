РИАМО – 25 июл. Огнеборцы ликвидировали возгорание в нежилом строении в Раменском городском округе, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В четверг в 05:31 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Раменский городской округ, поселок Чулково, улица Почтовая, дом 1.
«В 09:30 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человека», – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
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