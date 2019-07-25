РИАМО – 25 июл. Расписание некоторых электричек Ярославского и Рижского направлений изменится в предстоящие выходные в связи с работами по развитию инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«На Ярославском направлении с 27 по 28 июля (с 10:30 до 07:00) на перегоне Москва – Лосиноостровская продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимые в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведены некоторые электропоезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями «Мытищи», «Щелково», «Болшево», «Монино», «Красноармейск», «Софрино», «Пушкино», «Сергиев Посад» и «Александров», – отмечается в сообщении.

Также у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Так, с 10:30 27 июля до 7:30 28 июля пригородные поезда, отправляющиеся из Москвы, будут проходить платформу «Маленковская» без остановки.

На Рижском направлении в ночь с 27 на 28 июля (с 20:00 до 08:00) железнодорожники продолжат плановые работы по укладке нового участка пути и перевода движения пригородных поездов на новую ось на перегоне Павшино – Тушино. Это необходимо для дальнейшего строительства новых остановочных пунктов «Волоколамская» и «Пенягино» в рамках реализации первого этапа проекта МЦД-2 на Рижском направлении Московской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

На период работ железнодорожники обеспечат пропуск поездов по соседнему пути. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На время проведения работ из расписания будет выведено несколько поездов, выполняющих рейсы на участках: Москва – Нахабино – Новоиерусалимская, Москва – Павшино, Москва – Львовская, Москва – Люблино, Москва – Румянцево, Новоирусалимская – Подольск, Дедовск – Люблино, Царицыно – Львовская, Львовская – Дедовск, Подольск – Нахабино, Тушино – Нахабино, Нахабино – Румянцево, Волоколамск – Шаховская и Волоколамск – Люблино.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».