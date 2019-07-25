РИАМО - 25 июл. Жители Подмосковья могут обратиться в систему-112 пятью разными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype или сообщить о происшествии посредством системы ЭРА-ГЛОНАСС, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«По статистике, самым распространенным и основным способом обращения в систему-112 Московской области являются телефонные звонки. Они составляют порядка 90% от общего количества вызовов. Позвонить можно как со стационарного телефона, таксофона, так и с мобильного (даже в том случае, если отсутствует сотовая связь, нет средств на счете или не вставлена SIM-карта)», — говорится в сообщении.

Второй по частоте способ — SMS. Также сообщение может прийти спасателям через ЭРА-ГЛОНАСС. Эта система позволяют сообщить о ДТП без участия человека, если автомобиль оснащен соответствующим оборудованием. Данные о ДТП автоматически передаются оператору ближайшей диспетчерской службы системы-112 на территории Московской области.

Через мобильное приложение можно как позвонить, так и отправить сообщение. Чаще всего с его помощью вызывают скорую помощь и полицию. На сегодняшний день им пользуется более 70 тысяч пользователей.

Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в систему-112 посредством программы видеосвязи Skype, набрав имя абонента Help112mo. Для видеовызова можно использовать как стационарный компьютер или ноутбук, так и большинство современных планшетных компьютеров и смартфонов, оснащенных видеокамерой. Для обработки таких вызовов в региональной системе-112 работают профессиональные сурдопереводчики.

«С момента начала работы системы-112 на территории Подмосковья (1 июня 2015 года) с помощью всех пяти способов связи операторы приняли и обработали более 31 миллионов вызовов», — отмечается в сообщении.