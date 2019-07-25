РИАМО – 25 июл. Встреча мужчины с тестем в Пушкинском городском округе переросла в поножовщину, медики оказали помощь пострадавшему, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в районную больницу с проникающим ножевым ранением обратился гражданин 1972 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1949 года рождения, который в ссоре причинил ножевое ранение своему зятю», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».