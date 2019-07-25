РИАМО - 25 июл. В ходе проведения ежемесячного мониторинга министерство потребительского рынка и услуг Московской области выяснило, что подмосковные огурцы и сладкий перец подешевели в июле почти на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Понижение цен в первую очередь коснулось овощей из-за разгара летнего сезона и насыщения рынка сезонными товарами.

«Огурцы (подешевели – ред.) на 30,44%; свежие томаты – на 21,74%; сладкий перец – на 32,28%, белокочанная капуста – 16,46%, картофель – на 9%. Снижение цен зафиксировано относительно прошлого месяца. Мы прогнозируем, что снижение цен на эту группу товаров продолжится», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что результат этого месяца можно назвать позитивным. Анализ, проведенный на основании данных, предоставленных муниципалитетами, показал, что цены снизились на 16 товаров, входящих в список Минпромторга РФ. Среди подешевевших товаров представлены: яйца С1, бананы, виноград, сметана, рыбные консервы, соленая рыба, черный чай, сахар и гречневая крупа.