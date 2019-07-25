РИАМО - 25 июл. Девелопер «Баркли» может отказаться от строительства жилого квартала на территории фармацевтического завода «Ферейн», который располагается на Нагатинской улице в Южном округе Москвы, пишет в четверг газета «Ведомости».

Комплекс в столичном районе Нагатино-Садовники должен был стать крупнейшим в портфеле компании. О покупке права аренды 14 гектаров на «Ферейне» под данный проект «Баркли» заявила еще осенью 2017 года.

«Девелопер планировал построить микрорайон площадью 450 тысяч квадратных метров, включая жилье, коммерческую недвижимость и социальную инфраструктуру. Но сделка до сих пор не закрыта: девелопер не договорился о цене со структурой владельца «Ферейна Владимира Брынцалова», – отмечается в статье.

Если компания не сможет договориться со структурами Брынцалова, то это будет серьезная потеря, так как «Баркли» уже вложила в проект много средств. Инвестиции в строительство нового микрорайона независимые эксперты оценивают в 35-40 миллиардов рублей.