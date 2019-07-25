РИАМО – 25 июл. Пожарные устранили возгорание на территории нежилого строения в Люберцах, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 06:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу:городской округ Люберцы, город Дзержинский, улица Алексеевская, напротив дома 5.

«08:56 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 28 пожаров.