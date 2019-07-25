РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Подольске все желающие смогут сдать кровь для нуждающихся с 30 июля по 3 августа в рамках акции «Подари жизнь», сообщила «РИАМО в Подольске» организатор акции Елена Невзорова.

Кровь можно будет сдать с 8:00 до 11:00 по адресу: улица Кирова, дом 9.

«В преддверии Всероссийской акции «Суббота донора», которая проводится ежегодно в первую субботу августа, волонтерское движение «Добромир» совместно с Подольской городской станцией переливания крови запускает акцию «Подари жизнь» по сбору крови для нуждающихся, которая будет проходить с 30 июля по 3 августа. В этот период все желающие смогут стать донором крови и спасти кому-то жизнь», – сказала Невзорова.

К участию в акции приглашаются горожане в возрасте от 18 лет, обладающие крепким здоровьем и не имеющие противопоказаний к сдаче крови. Доноры получат памятные сувениры акции и сладкие подарки. Узнать подробности об участии в акции можно по телефону: 8(965)444-51-51.