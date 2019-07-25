РИАМО - 25 июл. Праздничная программа с эстафетами, показательными выступлениями и выставкой пройдет 2 августа на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуева, всех желающих приглашают на праздник в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации городского округа Орехово-Зуево.

«В программе торжественная часть, воздушное шоу СТК «Пилот» – воздушный бой на авиамоделях, показательные полеты мотодельтоплана и выступления спортсменов-парашютистов, военнослужащих в/ч 81521 ВДВ и СКАРБ «Ответный ход», – сказал представитель администрации.

По сведениям агентства, для гостей праздника пройдет военно-спортивная эстафета, также можно будет посетить выставку вооружения и техники ВДВ, авиамодельной техники, техники исторической реконструкции.

По данным агентства, праздник начнется 11:00 на стадионе «Торпедо» по адресу: Орехово-Зуево, улица Мадонская, дом №27.