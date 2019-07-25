РИАМО – 25 июл. Пожар произошел в строении в Дзержинском, на месте инцидента работают три единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 06:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, город Дзержинский, улица Алексеевская.

«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 28 пожаров.