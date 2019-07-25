РИАМО - 25 июл. Московская областная избирательная комиссия в четверг допустила список кандидатов от КПРФ до выборов в совет депутатов Орехово-Зуевского городского округа, передает корреспондент РИАМО.

«Рассматривается жалоба избирательного объединения «Московское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия РФ» в Орехово-Зуеве. Был выдвинут список кандидатов, территориальные избирательная комиссия рассмотрела документы и приняла решение отказать в заверении списка, так как список, за который голосовали делегаты конференции при выдвижении, не соответствует тому списку, который был реально представлен. Рабочая группа рассмотрела все доводы и представителя партии, и комиссии. Нам кажется, что нарушение было, но этот факт является малозначительным», – заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.

Он уточнил, что в списке отсутствует кандидатура Евгения Сотникова, при этом документов об отзыве кандидата представлено не было, тогда как и документов о выдвижении Сотникова тоже нет.

«К сожалению, кандидат Сотников вообще пропал. Мы стояли перед серьезным выбором: нарушить форму списка при подаче – мы могли написать только фамилию, имя, отчество. Он (Сотников – ред.) не сдал никаких документов, не отвечал на звонки. Тогда бы нам отказали в заверении списка в связи с нарушением его формы», – отметил представитель партии.

Члены Мособлизбиркома большинством поддержали решение допустить список кандидатов до выборов.