РИАМО – 25 июл. Тело мужчины с колото-резаным ранением нашли в подъезде одного из жилых домов в Пущине, за совершенное злодеяние задержали знакомого погибшего, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В подъезде дома, расположенного в Пущине в микрорайоне «В», нашли труп гражданина 1989 года рождения. При жизни ему было нанесено колото-резаное ранение.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Серпухову мужчина 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».