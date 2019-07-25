РИАМО – 25 июл. До конца 2020 года в городском округе Шатура в новый многоквартирный дом из аварийных бараков переселят 320 жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного фонда этапа 2020 года в городском округе Шатура планируется переселить 320 жителей, проживающих в 157 аварийных помещениях. Общая площадь расселяемого жилого фонда составит свыше 4,8 тысячи квадратных метров», – сказал глава областного Минстроя Руслан Тагиев.

Речь идет о жилых помещениях, расположенных в 23 аварийных домах.

В настоящее время для переселенцев строится 9-этажный жилой дом на улице Радченко. На объекте выполняются работы по кладке кирпичных стен на уровне 6-8 этажей. Строительство ведется согласно графику. Застройщиком выступает ООО «ОблИск».

Предоставить благоустроенные квартиры жителям в новостройке планируется до конца 2020 года.