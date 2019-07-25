РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июл. Жители поселка Томилино Люберец обратились к главе городского округа Владимиру Ружицкому с просьбой помочь предотвратить строительство магазина на месте сквера, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий посетил поселок Томилино. Ранее депутат Люберец Ирина Астахова сообщила «РИАМО в Люберцах», что рядом с жилыми домами №№44, 45, 54 корпус 1 и 2 на улице Гоголя в поселке Томилино неизвестные огородили территорию зеленого сквера массивным забором. Там планируют строить продуктовый магазин. Жители собрали около 200 подписей против строительства, а также передали обращение в прокуратуру.

«Здесь есть вопросы по застройке территории и строительству магазина. Я людей услышал, я попробую вопросы изучить, узнать на каком уровне решение (о строительстве – ред.) принималось, и кто застройщик. Попытаемся эти вопросы решить и до людей довести», – сказал Ружицкий.