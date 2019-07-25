РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Подольский врач-педиатр районной больницы получила жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В ней участвуют врачи, учителя, воспитатели, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Согласно условиям, первоначальный взнос и полная стоимость жилья выплачивается из средств регионального бюджета, работник только платит проценты по кредиту. Чтобы стать участником программы, необходимо иметь трудовой договор на 10 лет в Московской области.

«В 2019 году в Подмосковье эта мера поддержки будет оказана 160 медработникам. 24 июля вручили 22 сертификата на общую сумму 57 миллионов рублей медицинским работникам, среди которых участковый врач-педиатр Подольской районной больницы Дарицырен Жапова», – говорится в сообщении.

По словам Жаповой, в Забайкальском крае, откуда она родом, к сожалению, нет таких программ поддержки молодых специалистов. 8 апреля она подала пакет документов и спустя несколько месяцев получила ипотеку. У Жаповой двое детей и в настоящее время она снимает жилье в Подольске и уже начинает присматривать трехкомнатную квартиру в городе.