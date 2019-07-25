РИАМО – 25 июл. За шесть месяцев объем выдачи займов живыми деньгами в России увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 2,2 триллиона рублей, пишет в четверг газета «Известия».

Популярность потребительских кредитов наличными в России резко выросла в текущем году. Всплеск связан с тем, что деньги требуются людям «здесь и сейчас», и это несмотря на рекордные показатели закредитованности населения – займы требуются для поддержания уровня жизни или рефинансирования предыдущих долгов.

«Общая сумма займов наличными — 2,2 триллиона рублей против 1,8 годом ранее (всего за шесть месяцев было выдано 4,2 триллиона потребкредитов). Их средний размер увеличился с 249 тысячи до 269 тысячи рублей. Кредит позволяет профинансировать бытовые покупки, поездки, а также и более масштабные расходы, например, на автомобиль или ремонт», – говорится в материале.

Другое преимущество кредитов наличными – в простоте оформления, ведь для этого не требуется открывать счет, пакет документов сравнительно небольшой, а рассмотрение – быстрое.

На сегодняшний день 75% трудоспособного населения России имеют задолженность, на ее погашение в среднем требуется 11 зарплат.

В то же время, 7 миллионов должников получают меньше 50 тысяч рублей и должны отдавать половину зарплаты на погашение долга. Еще более 2 миллионов человек после выплаты по кредиту имеют на руках лишь 11–12 тысяч рублей, то есть находятся за чертой бедности.